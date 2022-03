Veja por que McDonald's terá mais prejuízo que Burger King ao suspender operações na Rússia

A rede de fast-food Burger King aderiu à onda de boicote de marcas norte-americanas e anunciou, nesta quinta, 10, que suspenderá todo o suporte à operação que detém na Rússia. Ela se junta a outros ícones do capitalismo ocidental como McDonald's, Coca-Cola, Pepsi e Starbucks, que tentam pressionar o governo de Vladimir Putin pela invasão à Ucrânia. As informações são da Agência Estado.

Mas há diferenças em relação a prejuízos quando se trata de Burger King e McDonald's. O negócio do Burger King na Rússia é todo franqueado, controlado por um "master franqueado local". Isso, na prática, contém futuras perdas da rede que tem cerca de 800 restaurantes no país, de acordo com números citados pela imprensa internacional.

"O Burger King suspendeu todo o seu suporte corporativo ao mercado russo, incluindo operações, marketing e cadeia de suprimentos, além de recusar aprovações para investimento e expansão", informou a rede, em comunicado divulgado hoje.

Já o McDonald's projeta em torno de US$ 50 milhões por mês as perdas potenciais com a suspensão das atividades dos seus 850 restaurantes no país, conforme a imprensa norte-americana. Isso porque a rede é proprietária da maior parte dos restaurantes que possui na Rússia, o que a deixa mais exposta.