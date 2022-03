Kiev não parece querer 'soluções mutuamente aceitáveis', diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, discutiram a situação em torno do que ele chama de "operação especial na Ucrânia" em uma conversa telefônica, informou o serviço de imprensa do Kremlin. As informações são do G1 Mundo.

"Kiev não demonstra uma atitude séria para encontrar soluções mutuamente aceitáveis", disse o Kremlin.

O presidente russo teria apresentado "avaliações fundamentais das negociações entre os representantes russos e ucranianos para desenvolver acordos" ao presidente do Conselho Europeu.

Além disso, Putin aproveitou a ligação para criticar a União Europeia pelos países terem "ignorado", segundo ele, a ação das forças ucranianas contra a região separatista de Donetsk, o que teria deixado "inúmeras baixas civis".