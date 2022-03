Cidade de Lviv, na Ucrânia, acorda com pelo menos três explosões no 23º dia de guerra

A cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, amanheceu sob sons de sirenes e explosões em pelo menos três pontos da localidade nesta sexta-feira, 18. Os estrondos típicos da guerra foram ouvidos por volta de 6h (horário local). As informações são da CNN de Portugal.

Imagens feitas por jornalistas que estão na região registrando o conflito mostram uma coluna de fumaça alta no horizonte. As autoridades da cidade garantiram que as explosões afetaram um edifício situado nas proximidades do aeroporto internacional de Lviv, mas que o terminal não foi atingido.

Também houve relato de uma explosão em Kiev, capital da Ucrânia, logo no começo do dia.