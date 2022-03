Presidente da Ucrânia pede à Otan 'ajuda sem restrições' para atacar tropas russas

Durante uma reunião extraordinária da Otan, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky pediu 'ajuda ilimitada' da organização diante da guerra com a Rússia, que já se estende por mais de 30 dias. O presidente ucraniano disse que precisa de apoio para que o país passe de resistência para o ataque às tropas russas.



"Para salvar as pessoas e nossas cidades, a Ucrânia precisa de ajuda militar sem restrições. Da mesma forma que a Rússia está usando todo o seu arsenal sem restrições contra nós. A Rússia destrói tudo. Quaisquer objetos - de casas a igrejas, de armazéns de alimentos a universidades, de pontes a hospitais", afirmou o líder ucraniano. "Vocês têm pelo menos 20 mil tanques! A Ucrânia pediu um por cento, um por cento de todos os seus tanques para serem dados ou vendidos para nós! Mas ainda não temos uma resposta clara... A pior coisa durante a guerra é não ter respostas claras para pedidos de ajuda", frisou.



Desde o começo do conflito, a Otan tem enviado armas à Ucrânia, mas, em geral, são dispositivos defensivos e não de ataque.

