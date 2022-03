Ataque que matou cinegrafista da Fox News também vitimou jornalista

A jornalista ucraniana Oleksandra "Sasha" Kuvshinova, de 24 anos, que atuava como consultora da Fox News no terreno durante a invasão russa, foi morta na segunda-feira ao lado do cinegrafista da Fox News Pierre Zakrzewski quando seu veículo foi atingido por um tiroteio, segundo o site oficial da Fox News.

"Em nosso esforço para mantê-los atualizados sobre os trágicos eventos de ontem, queríamos informar que a jornalista Oleksandra 'Sasha' Kuvshynova também foi morta ao lado de nosso cinegrafista Pierre Zakrzewski quando seu veículo foi atingido por um incêndio ontem enquanto estava em campo com Benjamin Hall", disse a CEO da Fox News Media, Suzanne Scott, à equipe na terça-feira (15).

"Sasha tinha apenas 24 anos e estava servindo como consultora para nós na Ucrânia. Ela estava ajudando nossas equipes a navegar em Kiev e arredores enquanto coletava informações e falava com fontes. Ela era incrivelmente talentosa e passou semanas trabalhando diretamente com toda a nossa equipe lá, operando 24 horas por dia para garantir que o mundo soubesse o que estava acontecendo em seu país."

"Nossa equipe na Ucrânia me diz que Sasha tinha uma paixão por música, artes e fotografia e foi um prazer trabalhar com ela. Vários de nossos correspondentes e produtores passaram longos dias com ela relatando as notícias e a conheceram pessoalmente, descrevendo-a como trabalhadora, engraçada, gentil e corajosa. Seu sonho era conectar pessoas ao redor do mundo e contar suas histórias e ela realizou isso através de seu jornalismo", escreveu Scott.

"Nós adiamos a entrega desta notícia devastadora hoje mais cedo por respeito à família dela, com quem estamos em contato o tempo todo e estendemos nossas mais profundas condolências a eles".

O produtor de campo sênior da Fox News, Yonat Friling, prestou homenagem ao jovem jornalista no Twitter.

"No ataque de ontem perto de Kiev, perdemos uma bela e corajosa mulher - Oleksandra Kuvshinova - Sasha", escreveu Friling. "Ela adorava música e era engraçada e gentil. Ela tinha 24 anos. Ela trabalhou com nossa equipe no mês passado e fez um trabalho brilhante. Que sua memória seja uma bênção."

No início do dia, a CEO da Fox News Media, Suzanne Scott, anunciou que o veterano cinegrafista da Fox News, Pierre Zakrzewski, também havia morrido depois que seu veículo foi atingido por um incêndio em Horenka, nos arredores de Kiev.