Rússia começa a sair do Conselho Europeu acusando-o de ser usado para expansão militar

A Rússia começou, nesta terça-feira (15), "o procedimento de saída" do Conselho Europeu. A alegação do presidente russo Wladimir Putin é que de Otan e União Europeia (UE) viraram instrumento a serviço de "sua expansão político-militar e econômica para o Leste". As informações são da AFP.

"O aviso de retirada da Federação Russa da organização" foi entregue nesta terça-feira à sua secretária-geral, Marija Pejčinović Burić, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia em sua conta no Telegram.

"Aqueles que nos forçarem a tomar esta medida terão total responsabilidade pela destruição do espaço humanitário e jurídico comum no continente e pelas consequências para o próprio Conselho Europeu, que, sem a Rússia, perderá seu status pan-europeu", acrescentou.