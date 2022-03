França e Turquia registram protestos contra invasão russa à Ucrânia

​Manifestantes com bandeiras ucranianas e cartazes participaram de um protesto contra a invasão russa à Ucrânia, em Paris, na França, neste sábado, 12. O escritório do presidente francês Emmanuel Macron disse que sua ligação a três com o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente russo Vladimir Putin foi "muito franca e também difícil". Em Ancara, na Turquia, também foram registrados protestos. Com informações do Estadão Conteúdo.