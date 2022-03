Moradores de Mariupol, na Ucrânia, estão há dez dias sob bombardeio de artilharia russa

As poucas e desencontradas informações que chegam sobre a situação da população que ainda está no porto ucraniano de Mariupol refletem a angústia vivida pelos moradores. A cidade está sob bombardeio de artilharia russa há dez dias.



Segundo a Agence France-Presse, há informações de que, durante os ataques, corpos estão sendo deixados nas ruas ou enterrados em valas comuns. Os cadáveres, segundo contam os moradores, permanecem nas ruas por dias e são recolhidos por um caminhão da Prefeitura, responsável por enterrar as vítimas em valas coletivas.



Há relatos, também, de que muitos civis foram atingidos durante os bombardeios enquanto tentavam escapar do conflito.



A comunicação na localidade foi comprometida pelos bombardeios. Raramente, em alguns poucos pontos, os moradores ainda conseguem obter sinal de telefonia, mas fraco.Também não há água, gás ou eletricidade em Mariupol. Já registros de brigas por alimentos entre a população.



Segundo estimativas da administração regional, mais de 1.200 pessoas morreram desde o início do conflito, mas os números ainda estão sendo atualizados.