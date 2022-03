Rússia e Ucrânia realizam, virtualmente, quarta rodada de negociações nesta segunda (14)

A Rússia e Ucrânia afirmaram, neste domingo (13), que a próxima rodada de negociações sobre a guerra entre os dois países, a quarta até então, vai acontecer nesta segunda-feira (14). De acordo com o conselheiro do Chefe do Gabinete da Presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolak, representantes russos e ucranianos vão discutir "resultados preliminares" de conversas que têm sido realizadas virtualmente. As informações são do UOL.

"As negociações são ininterruptas no formato de videoconferências. Os grupos de trabalho estão em constante funcionamento. Um grande número de questões requer atenção constante", disse Podolak, através do Twitter.

O secretário de imprensa presidencial da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que a quarta rodada de negociações será realizada no formato virtual. Peskov se limitou a dizer "sim" quando questionado se as negociações seriam realizadas por videoconferência.