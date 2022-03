Alemanha e Itália protestam, neste domingo, contra a guerra na Ucrânia

Membros da comunidade ucraniana que vivem em Milão, na Itália, realizaram uma manifestação neste domingo, 13, para pedir pelo fim da guerra que chega ao 18º dia na Ucrânia. Em Berlim, na Alemanha, sindicatos fizeram convocações para que as pessoas participassem dos protestos pró-Ucrânia, com muitas críticas aos russos. Em solo russo, pequenas vigílias ocorreram, apesar da repressão oficial contra essas manifestações. Com informações do Estadão Conteúdo.