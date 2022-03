Ucrânia x Rússia: EUA condenam ataque russo à base militar em Yavoriv

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os EUA condenam o ataque da Rússia a uma base militar em Yavoriv. O ataque, que resultou na morte de 35 pessoas, aproximou os combates da fronteira da Polônia - país-membro da Otan.

"Condenamos o ataque com mísseis da Federação Russa ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança em Yavoriv, ​​perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia. A brutalidade deve parar", disse no Twitter.