Brasil envia medicamentos e alimentos à Ucrânia

Uma aeronave da Força Aérea Brasil está levando cerca de 12 toneladas de medicamentos, alimentos e itens de primeira necessidade que serão doados pelo Brasil às vítimas da guerra na Ucrânia. O avião da FAB partiu na tarde desta segunda-feira, 7, com destino à Varsóvia, na Polônia. A aeronave deve chegar à capital polonesa na quarta-feira, 9.

"Na data de hoje uma aeronave KC 390 da Força Aérea brasileira transportará cerca de 12 toneladas de medicamentos, alimentos e equipamentos de doação humanitária em atendimento a solicitação do governo ucraniano', comentou o ministro da Defesa, Walter Braga Netto.É neste avião, também, que o governo planeja trazer de volta ao país parte dos brasileiros que deixaram a Ucrânia para escapar das consequências da invasão militar russa. "Esta mesma aeronave fará a repatriação dos brasileiros e estrangeiros que estão sob cuidado e segurança da diplomacia brasileira na Polônia, a comunidade internacional sempre contou e poderão contar com o espírito acolhedor do povo brasileiro", explicou o ministro.Cerca de 40 brasileiros, 23 cidadãos e um polônes que estão sob cuidados do corpo diplomático brasileiro devem retornar no avião já na próxima quinta-feira, 10.