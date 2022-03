Ucrânia está cada vez mais perto de se tornar parte da União Europeia, acredita Kuleba

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse em suas redes sociais que o país tem boas perspectivas relacionadas a uma admissão no grupo dos países que fazem parte da União Europeia (UE). As informações são do G1.

"A situação mudou. Não vou falar sobre quais países específicos estão céticos agora, mas alguns desses países que eram negativos agora realmente nos apoiam. Alguns ainda não. Mas espere. Esta semana serão notícias sérias relacionadas com a nossa adesão à União Europeia", disse Kuleba.

O dia de Kuleba incluiu ligações para o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, e para o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken.