Míssil atinge prédio enquanto voluntário gravava vídeo

Um míssil explodiu um prédio em Kharkiv, na Ucrânia, enquanto um voluntário gravava vídeo para comentar sobre as doações destinadas às vítimas do conflito com a Rússia. Nas imagens, é possível ouvir o barulho do artefato se aproximando em alta velocidade, até o momento em que ele atinge o prédio. A cena aconteceu em fração de segundos, sem haver chance do voluntário deixar o local antes da colisão. O impacto fez com que o homem fosse arremessado no chão. Apesar da queda, a câmera seguiu ligada e registrando o ocorrido. As informações são do UOL.

O voluntário conseguiu sobreviver e sair andando após a explosão. No final do vídeo, ele conversa com outra pessoa que também estava no local e ambos caminham para deixar as redondezas do edifício.

O vídeo desse momento circula na internet e tem sido compartilhado pela imprensa europeia. O voluntário, que ainda não foi identificado, comentava sobre o dinheiro recebido por doadores e quais seriam os pontos de arrecadação para que novos donativos pudessem ajudar os ucranianos que precisaram deixar suas casas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa uma semana nesta quarta-feira (02), após o presidente Vladimir Putin anunciar o começo das ofensivas de suas tropas no território ucraniano.

Na madrugada desta quarta, bombardeios e ataques foram registrados em uma estação de polícia de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Após a explosão, paraquedistas da Rússia pousaram na cidade para tomá-la.

Zhytomyr, localizada a 140 quilômetros de Kiev, também foi alvo de bombardeios nas primeiras horas da madrugada, no horário local. Uma área residencial foi atingida, deixando várias casas destruídas e ao menos quatro pessoas mortas, sendo três adultos e uma criança.