Presidente ucraniano se pronuncia e fala em 9 mil soldados russos mortos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou novamente por meio de uma transmissão sobre a situação dos ataques russos em seu país. Ele disse que 9 mil soldados russos foram mortos pelas forças ucranianas, de acordo com o G1. "Todos os ocupantes devem estar avisados: eles serão rejeitados pelos ucranianos. Vocês devem lembrar para sempre que nós nunca vamos desistir", disse Zelensky.

Ele falou diretamente a soldados russos, e disse que eles devem voltar para casa, abandonar a guerra. Ele disse ainda que seu povo vai "vencer o terror".

"Vamos mandar a Rússia embora com a vergonha que merece", disse o líder ucraniano. Ele fez ainda um balanço das atividades do dia, disse que telefonou para o presidente do Cazaquistão e celebrou o resultado da votação da Assembleia Geral da ONU a favor de uma resolução contra invasão da Ucrânia pela Rússia.