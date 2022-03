Idosa de 77 anos é presa durante protesto contra a guerra na Ucrânia

Elena Osipova, de 77 anos, é uma artista, ativista e sobrevivente do Cerco a Leningrado. Ela foi presa em um protesto em São Petesburgo contra a invasão russa à Ucrânia. A idosa carregava cartazes que criticavam os uso de armamentos nucleares. As informações são do G1.

Putin ameaçou o uso deste tipo de armamento nesta semana, e seu chanceler afirmou nesta quarta-feira (2), que, se houver, a 3ª guerra será mundial.

Milhares de pessoas em cidades de toda a Rússia continuam a desafiar as autoridades e participam de protestos contra a invasão da Ucrânia. Protestos não autorizados pelo governo russo são proibidos e participar deles pode levar a uma série de punições, de multas até mesmo a prisão.