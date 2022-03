Funcionária da OSCE morre durante ataque russo a Kharkiv

Uma funcionária da Organização para a Segurança e Cooperação (OSCE) na Europa foi morta durante o ataque russo a Kharkiv, na Ucrânia, informou a entidade. Ela fazia parte de uma missão especial de monitoramento no país. As informações são do G1.

Em um comunicado, a OSCE identificou a funcionária como Maryna Fenina, e disse que ela morreu no momento em que ia buscar suprimentos para sua família no centro da cidade quando a área virou uma zona de guerra.