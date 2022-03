Rússia rebate Zelensky e diz que 498 soldados foram mortos

O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta quarta-feira (2) que 498 soldados russos foram mortos na Ucrânia e mais 1.597 ficaram feridos desde o início da operação militar de Moscou no país vizinho. Esta foi a primeira vez que Moscou divulgou suas baixas, em números, no confronto. O ministério também disse que mais de 2.870 soldados e "nacionalistas" ucranianos foram mortos, e que cerca de 3.700 estavam feridos. Com informações da Agência Brasil.

VEJA MAIS

Por outro lado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou novamente por meio de uma transmissão sobre a situação dos ataques russos em seu país. Ele disse que 9 mil soldados russos foram mortos pelas forças ucranianas.