Corredores humanitários: mais de 35 mil pessoas foram resgatadas nesta quarta-feira (9)

Mais de 35 mil pessoas foram resgatadas nesta quarta-feira, 9, de cidades ucranianas sitiadas por tropas russas, segundo informou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.



Em uma mensagem de vídeo, o presidente comentou que foram formados três corredores humanitários que permitiram a evacuação dos moradores das cidades de Sumy e Enerhodar e de áreas nos arredores da capital Kiev.



A retirada de civis deve ser retomada nesta quinta-feira (10), através de corredores que serão abertos nas cidades de Mariupol, há vários dias sob cerco russo; Volnovakha, no sudeste; e Izium, no leste do país.



As evacuações ocorreram depois que Moscou e Kiev concordaram na quarta-feira em abrir mais corredores humanitários, dando um vislumbre de esperança a civis aterrorizados em cidades bombardeadas.