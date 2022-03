EUA decidem enviar mais 500 militares à Europa por conflito na Ucrânia

Os Estados Unidos decidiram mandar mais 500 militares para a Europa para reforçar a segurança da Otan, anunciou nesta segunda-feira (7) o Pentágono, que estima que a Rússia já tenha enviado ao território ucraniano quase todas as tropas que estavam concentradas na fronteira. As informações são do G1.

Apenas este ano, o Pentágono já enviou 12.000 militares adicionais para o continente europeu.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, ordenou durante o fim de semana o envio de "500 militares americanos adicionais à Europa para aumentar as forças que já estão no continente", disse aos jornalistas um funcionário do Departamento de Defesa.