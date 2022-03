Mais um general russo morre durante os conflitos na Ucrânia

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que o general russo Vitaly Gerasimov foi morto durante combate na cidade de Kharkiv. Ele ocupava o cargo de major-general e, segundo as informações ucranianas, era chefe de gabinete e primeiro vice-comandante do 41º Exército do Distrito Militar Central da Rússia. As informações são do G1.

Vários altos oficiais do exército russo também foram mortos e feridos, de acordo com o Ministério da Defesa.

Vitaly Gerasimov participou da segunda guerra na Chechênia e da operação militar russa na Síria. Ele recebeu uma medalha pela operação de tomada da Crimeia. Durante a última semana, a Ucrânia também reportou a morte do major-general Andrei Sukhovetsky.