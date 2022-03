Reunião entre ministros da Ucrânia e Rússia termina sem avanço para um cessar-fogo

A primeira reunião entre dirigentes do alto-escalão de Ucrânia e Rússia desde o início da guerra terminou sem progressos para um possível cessar-fogo. Mediado pelos governos da Turquia e Israel, o encontrou reuniu os ministros de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e Rússia, Sergei Lavrov. As informações são do G1 Mundo.

VEJA MAIS

O representante ucraniano afirma que a demanda dos russos é, na prática, uma exigência de rendição, mas que a Ucrânia não vai se render. Para Kuleba, a narrativa do representante russo é que eles vão seguir com as agressões até que os ucranianos atendam essas demandas. Ele afirmou ainda que não foi fácil ouvir Lavrov durante a reunião.

Ainda de acordo com as informações do representante ucraniano, ao discutirem sobre a situação de Mariupol, no sul do país, Lavrov não se comprometeu com a criação de um corredor humanitário na cidade. Kuleba disse que está pronto para outros encontros nesse formato.