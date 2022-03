Guerra Rússia x Ucrânia: cinco pessoas ficam feridas em ataques na cidade de Lviv, oeste ucraniano

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas durante ataques das tropas russas registrados neste sábado, 26, na cidade Lviv, no oeste da Ucrânia. Segundo informou o governador da região, Maxime Kozytsky, por meio do Telegram, a cidade foi bombardeada duas vezes no mesmo dia. Rússia e Ucrânia estão em guerra há mais de 30 dias.

A região da Lviv até então havia sofrido poucos ataques das tropas russas. Os ataques atingiram um bairro do leste da cidade, Lychakivskiy. Não se sabe exatamente que tipo de prédio ou infraestrutura foi atingido. As informações são da AFP.

Leia mais: