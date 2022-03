Rússia aprova Lei que prevê até 15 anos de prisão por espalhar informações falsas sobre a guerra

A Rússia está tornando mais dura a pena para quem espalhar informações falsas sobre as forças armadas do país. Conforme Lei aprovada pelo parlamento russo nesta sexta-feira (4), a pena nesses casos pode chegar a 15 anos de prisão. O argumento é de que o país sofre o que eles chamam de ‘guerra de informação’ sobre o conflito na Ucrânia, com a disseminação de fake news pelos inimigos, como os Estados Unidos e seus aliados, numa tentativa de semear a discórdia e dividir seu povo. As informações são do G1 Mundo.

A lei aprovada permite que o governo russo atue de forme mais agressiva contra declarações que descreditam as forças armadas. Além disso, a agência de comunicação da Rússia restringiu o acesso a sites de várias organizações de notícias estrangeiras, por causa da divulgação do que a Rússia classifica como informações falsas em reportagens sobre a Guerra na Ucrânia.

De acordo com o órgão regulador, foram bloqueadas a BBC, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Deutsche Welle e outros meios de comunicação, informou a agência de notícias Interfax, nesta sexta-feira.

O país governado por Vladimir Putin reclama que as organizações de mídia ocidentais oferecem uma visão parcial - e muitas vezes anti-russa - do mundo, enquanto não responsabilizam seus próprios líderes por guerras estrangeiras devastadoras, como Iraque, e pela corrupção.