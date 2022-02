Otan enviará tropas ao leste europeu e ativa Força de Resposta pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) vai ativar a sua Força de Resposta, segundo informou o secretário-geral, Jens Stoltenberg, durante entrevista coletiva. Com potencial de envolver até 40 mil homens, a força multinacional é “altamente preparada e tecnologicamente avançada composta por componentes terrestres, aéreos, marítimos e Forças de Operações Especiais que a aliança pode mobilizar rapidamente, sempre que necessário”, afirma a Otan. As informações foram divulgadas pela CNN.

“Faremos o que for necessário para proteger nossos aliados”, garantiu Stoltenberg. Tropas da aliança estão sendo movimentadas por terra, mar e ar.

De acordo com o presidente americano Joe Biden, as tropas dos EUA estão sendo enviadas para o Leste Europeu para ajudar a fortalecer os países da Otan. Serão mais de sete mil soldados americanos na ação, atuando na Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia. Ou seja, a ativação da força de resposta não é garantia de que soldados dos Estados Unidos ou de países europeus irão para a Ucrânia, que não é um país integrante da aliança.

Mas a Otan afirma que a aliança continuará enviando armas para a Ucrânia, incluindo defesas aéreas. “Vemos a retórica, as mensagens, que indicam fortemente que o objetivo é remover o governo democraticamente eleito em Kiev”, avaliou Jens Stoltenberg.

Ele afirmou que a Otan irá garantir que não haja uma crise ainda maior na Europa, e que a aliança está pronta para “proteger cada aliado e cada centímetro do território” dos países integrantes.