Ameaça: Rússia já fala em retaliação à Suécia e Finlândia se entrarem na Otan

Mais dois países foram ameaçados pela Rússia. No dia em que Finlândia e Suécia se reuniram com o conselho da Aliança Atlântica, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, sinalizou eventual retaliação a essas nações, caso elas passem a integrar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), grupo militar internacional que está no centro dos conflitos entre o governo do presidente Vladimir Putin e a Ucrânia.

"Todos os estados membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa em sua capacidade nacional, incluindo Finlândia e Suécia, reafirmaram o princípio de que a segurança de um país não pode ser construída à custa da segurança de outros", declarou a representante russa.

Um dos temores da Rússia é de que as forças dos países-membros da aliança ocupem suas fronteiras.

As embaixadas da Finlândia e da Suécia no Brasil ainda não se manifestaram sobre a declaração do governo russo.