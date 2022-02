Para ex-ministro Ernesto Araújo, Bolsonaro deveria condenar ação da Rússia: ‘passa imagem de apoio’

O ex-ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, declarou que a recente visita do presidente brasileiro a Vladimir Putin e o posterior silêncio diante da invasão à Ucrânia, passa à comunidade internacional a imagem de apoio do País à Rússia. “Não condenar a ação da Rússia, não dá imagem de neutralidade”, afirmou.

As declarações foram dadas no início da tarde desta terça-feira, em entrevista concedida ao diretor de Conteúdo da redação integrada de O Liberal, Daniel Nardin, e transmitida ao vivo nas redes sociais de oliberal.com.

VEJA MAIS

Na análise do ex-chanceler brasileiro, esse comportamento de Bolsonaro reforça a impressão de uma parcialidade em favor da Rússia. “Em política exterior a gente tem que estar sempre atento às imagens que a gente está passando”, alertou.

Para ele, o presidente Jair Bolsonaro deveria condenar a invasão, que é contrária ao direito internacional. “Colocar algum tipo de pressão sobre a Rússia. A Rússia precisa sentir pressão, ela não está sentindo”, declarou Araújo, considerando que o ocidente está ‘atuando de maneira puramente defensiva’.

Sobre a importância econômica da Rússia para o Brasil, como por exemplo na importação de fertilizantes, o ex-chanceler diz que isso não pode ser justificativa para concordar com os atos praticados. “Nenhum país pode se posicionar no mundo cedendo a chantagens. Você tem momentos em que seus princípios tem que estar acima de uma eventual manipulação comercial”, declarou. “Precisamos preservar essa corrente comercial, mas sem sacrificar os seus princípios”, completou.