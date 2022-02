Pela TV, Ucrânia ensina população a preparar coquetéis molotov; Idosos são convocados

Uma rede de TV da Ucrânia transmitiu instruções de como preparar os coquetéis molotov, enquanto as tropas russas começam a entrar na capital do País, Kiev. O Ministério da Defesa pediu aos cidadãos ucranianos do distrito de Obolon, próximo à capital, que preparem o artefato - uma espécie de bomba caseira feita com algum tipo de combustível, como gasolina ou álcool – para ajudarem a enfrentar os russos. Aos "moradores pacíficos" da região, o Ministério pediu tenham cuidado e não saiam de casa. As informações são do G1 Mundo.

Este é o maior ataque de um país europeu contra outro no mesmo continente desde a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia proibiu todos os cidadãos do sexo masculino de 18 a 60 anos de deixarem o país. Pelas rede social, o ministro da Defesa da Ucrânia, Alexei Yurievich Reznikov, também convocou os cidadãos maiores de 60 anos "que estejam mental e fisicamente prontos a resistir e vencer o inimigo".

Medidas desse tipo vêm sendo tomadas desde que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou Lei Marcial, nesta quinta-feira (24), após a Rússia iniciar os ataques militares ao país. A norma é implementada em cenários de conflitos, crises civis e políticas, que substitui as leis e autoridades civis por leis militares.