25º dia de guerra: Ucrânia pede à China que repudie 'barbárie' cometida pela Rússia

Em guerra contra a Rússia há 25 dias, a Ucrânia pediu à China (aliada estratégica de Moscou) que repudie a "barbárie" cometida pelas forças russas. O pedido aconteceu neste sábado, 19.

Com quatro semanas de conflito, a Rússia segue bombardeando diversas cidades ucranianas e começou a utilizar novas armas nos ataques, como um míssil hipersônico.



Na cidade de Mikolaiv, no sul da Ucrânia, os ataques começaram na sexta-feira e deixaram dezenas de soldados mortos, segundo informou o governador regional, Vitali Klim. O número de vítimas, no entanto, não pôde ser confirmado pois os relatos de testemunhas apresentavam diferentes dados.

"Os russos dispararam mísseis covardemente contra soldados que dormiam. As operações de resgate continuam", disse o governador Klim.

As estatísticas de vítmas entre soldados de ambos os lados da guerra entre Rússia e Ucrânia seguem com dados imprecisos informados pelas autoridades dos dois países.



Leia mais: