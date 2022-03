Ucranianos acendem velas e pedem pelo fim da guerra

Os ataques russos à Ucrânia completaram, nesta terça-feira (02), uma semana. Nesta data, ucranianos foram até a histórica Igreja Saints Peter and Paul Garrison, em Lviv, no oeste do país, e acenderam velas, num momento em que a Rússia intensifica os ataques com bombardeios e lançamentos de mísseis sobre a Ucrânia. Dentre tantos significados, a iniciativa é uma forma de pedir pelo fim da guerra, bem como homenagear as vítimas da invasão. Com informações da AFP.