Rússia x Ucrânia: o que é e como funciona um míssil hipersônico

A Rússia confirmou, neste sábado, 19, que utilizou pela primeira vez um míssil hipersônico na guerra contra a Ucrânia (que entrou para o 25º dia). Com o novo armamento, as Forças Aéreas russas teriam atingido um depósito de mísseis ucranianos que estava escondido no solo na região de Ivano-Frankivsk, distante cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Romênia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o míssil hipersônico 'faz parte de um armamento "invencível'.

O que é um míssil hipersônico?

É considerada uma arma revolucionária, podendo alcançar qualquer parte do mundo em poucos minutos. Com alvos direcionados, é capaz de viajar mais de 15 vezes a velocidade do som. Não emite ruído ou qualquer outro tipo de som que possa impedir o ataque.



Como funciona?

Lançado de aviões de guerra do tipo MiF-31, os mísseis hipersônicos Kinzhal (ou Dagger) podem atingir, com precisão, alvos situados a distâncias expressivas, com capacidade para destruição de até 2 mil quilômetros de disância. Os mísseis hipersônicos também alcançam velocidades superiores à do som e viajam a 6 mil quilômetros por hora, sendo capazes, ainda, de realizar manobras no trajeto. São armas direcionadas para alvos específicos e não emitem nenhum tipo de som ou outro alerta que possa frear o ataque. Até o momento, não há nenhum tipo de defesa capaz de monitorar ou deter os armamentos.



Quem fabrica?

O armamento é desenvolvido em larga escala nos Estados Unidos, Rússia, China e Coreia do Norte, mas também há outros países na 'disputa armamentista'.

