Rússia x Ucrânia: autoridades de Mariupol dizem que 5 mil pessoas morreram desde o início da guerra

Cerca de 5 mil pessoas morreram na cidade de Mariupol, região portuária da Ucrânia, desde o início da guerra contra a Rússia, que completou 35 dias nesta terça-feira, 29. A afirmação foi feita pela assessora da presidência da Ucrânia, Tetiana Lomakina, que coordena os corredores humanitários no país.



"Cerca de 5.000 pessoas foram sepultadas, mas há dez dias ninguém é enterrado devido aos bombardeios contínuos", informou a assessora. De acordo com ela, "devido à quantidade de pessoas que ainda estão sob os escombros, pode haver uns 10 mil mortos".



Mariupol foi sitiada pelas forças russas logo no começo do conflito, no final de fevereiro deste ano. A cidade foi praticamente devastada pela guerra. Não há água, energia elétrica, sinal de telefonia e gás. As autoridades locais estimam que 160 mil pessoas continuam presas na cidade. A população total é de 450 mil habitantes.



Mariupol é uma cidade estratégica para o exército russo. Situada no Mar de Azov, caso seja completamente dominada, permitirá conexão com a Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014, e com as regiões separatistas pró-russas do Donbass.