Guerra na Ucrânia: duas crianças e cinco adultos morrem durante ataque aéreo, em Kiev

Sete pessoas morreram durante um ataque aéreo russo em uma área residencial rural na região de Kiev, nesta sexta-feira (4). Por meio de um comunicado, a polícia ucraniana confirmou que entre as vítimas estão duas crianças. Com informações do G1.

A polícia disse que o ataque atingiu a vila de Markhalivka, a cerca de 10 km da periferia sudoeste da capital.

Em Irpin, nos arredores de Kiev, moradores removerem pertences às pressas de casas que ficaram em chamas após bombardeio. Segundo a ONU, mais de 1,2 milhão de pessoas deixaram a Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia.