Mais alto oficial russo é morto durante invasão na Ucrânia

O major-general Andrei Sukhovetsky, general que comandou a 7ª Divisão Aerotransportada russa e atualmente era tornou-se vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas, foi morto em combate na Ucrânia, na quarta-feira (2). Ele é o oficial russo de mais alto escalão morto até o momento na invasão. As informações são do G1.

Sua morte foi confirmada à Associated Press por uma organização local de oficiais na região de Krasnodar, no sul da Rússia. As circunstâncias não foram divulgadas oficialmente até o momento.

