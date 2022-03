Prefeito de Melitopol que foi sequestrado é resgatado de cativeiro, diz governo da Ucrânia

O chefe de Gabinete da Presidência da Ucrânia, Kirilo Tymoshenko, informou que o prefeito de Melitopol, Ivan Fedorov, foi resgatado pelas forças ucranianas de um cativeiro em Luhansk, República separatista ao norte ucraniano, nesta quarta-feira (16), e “já está seguro”. As informações são do Portal UOL.

Na última sexta-feira, Fedorov foi preso acusado de terrorismo pelo governo russo, de acordo com autoridades ucranianas. O ministro de Assuntos Internos do país, Anton Gerashchenko, disse que dez homens levaram o prefeito. Um vídeo divulgado por Tymoshenko mostra o momento em que ele foi retirado de um prédio, no momento de sua captura.

Momentos depois do resgate ser anunciado, o Ministério da Defesa ucraniano divulgou um vídeo mostrando o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversando com Fedorov ao telefone.

"Nós não abandonamos os nossos", disse Zelensky.

O prefeito de Skadovsk, cidade portuária ao sul da Ucrânia, Oleksandr Yakovliev, mais um sequestrado durante a invasão russa, também foi libertado nesta quarta (16). A ação dos militares russos, que sequestraram Yakovlev e o vice-prefeito do município, Yuri Palyukh, havia sido noticiada pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

No domingo (13), a Ucrânia disse que o prefeito de Dniprorudne, Yevhen Matveyev, também havia sido capturado pelas forças russas. A cidade, no sul da Ucrânia, fica próxima a Melitopol.