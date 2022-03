Melitopol nomeia novo prefeito após Ivan Fedorov ser detido pelas forças russas

A administração regional de Zaporozhye informou neste sábado (12) que um novo prefeito assumiu a cidade ucraniana de Melitopol, que está sob controle militar russo, depois que o prefeito eleito Ivan Fedorov foi detido nessa sexta-feira (11). As informações são da CNN Brasil.

Fedorov foi levado por separatistas russos armados e acusado de crimes de terrorismo pela promotoria da região de Luhansk, apoiada pela Rússia.

A prefeita recém-empossada é Galina Danilchenko, ex-membro do conselho da cidade, de acordo com um comunicado no site da administração regional de Zaporozhye. Ela foi apresentada como prefeita interina na TV local e disse que sua “principal tarefa é tomar todas as medidas necessárias para que a cidade volte ao normal”.