Ucrânia acusa Rússia de disparar contra manifestantes desarmados que pediam o fim da guerra

A Ucrânia acusou a Rússia de disparar contra manifestantes desarmados que protestavam pelo fim da guerra, que já dura 27 dias. A ação foi registrada nesta segunda-feira, 21, na praça da Liberdade, na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, que foi tomada pelo exército russo.

Vídeos de moradores mostram os manifestantes tentando escapar das bombas de efeito moral e balas. Os vídeos registraram, também, soldados russos disparando para cima, sem indícios de que as balas tenham atingido civis. Outro vídeo, no entanto, mostra um manifestante ensanguentado. Ainda não há informações sobre vítimas.



"Os invasores dispararam contra as pessoas que foram às ruas pacificamente, sem armas, protestar pela liberdade, nossa liberdade", acusou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



Os manifestantes, envoltos na bandeira azul e amarela da Ucrânia, gritavam para os militares russos: "voltem para casa" e "glória à Ucrânia".



A cidade de Kherson foi a primeira grande cidade a ser tomada pelas forças russas, ainda na primeira semana de guerra.