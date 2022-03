Guerra: Rússia anuncia um cessar-fogo parcial de cinco horas

Na manhã deste sábado (5), a Rússia anunciou um cessar-fogo parcial, por cerca de cinco horas, para viabilizar a evacuação de civis por meio de “corredores humanitários” nas cidades de Mariupol e Volnovakha, na Ucrânia.

De acordo com o governo russo, a interrupção dos ataques e bombardeios teve início às 10h no horário de Moscou (04h pelo horário de Brasília). O país afirmou, ainda, que a redução na ofensiva não vale para todo o território ucraniano.

Mykhailo Podoliak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que os corredores de evacuação estão sendo preparados em algumas regiões do país. “As partes cessaram fogo temporariamente na área dos corredores”, disse Podoliak em sua conta oficial no Twitter.

Autoridades da cidade disseram que os dois lados concordaram que os ucranianos terão cinco horas para cruzarem os corredores humanitários enquanto os disparos estiverem interrompidos. Este é, até o momento, o primeiro cessar-fogo feito pelo exército da Rússia desde que as tropas do país começaram a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro.

As informações são da CNN Brasil. A redação integrada de OLiberal.com continua acompanhando as atualizações da guerra.