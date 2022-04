Rússia x Ucrânia: forças ucranianas retomam controle ao redor de Kiev

Com o recuo do exército russo pelas cidades próximas à Kiev, as tropas ucraniana conseguiram retomar o controle na região. A informação foi divulgada, neste sábado (02), pela ministra interina da defesa da Ucrânia, Hanna Malyar. Hoje, o conflito entre Rússia e Ucrânia entra para o 38º dia. Com informações da BBC.

Várias cidades foram abandonadas pela frente russa, como o trecho próximo ao aeroporto de Hostomel. Os contra-ataques ucranianos fizeram as tropas russas retrocederem e, de acordo com o Ministério da Defesa britânico, a Rússia estava tendo problemas para sustentar suas operações em várias áreas.

À medida em que os soldados russos abandonam as cidades, há muitos corpos de civis. Jornalistas da emissora encontraram na cidade de Bucha, bem próxima à capital, ao menos 20 corpos de civis nas ruas.





O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu diminuir os ataques em Kiev e Chernigov, no norte da Ucrânia. A medida, incialmente, foi vista com ceticismo pelos ucranianos e pelos EUA.

Os russos estão reagrupando forças na região sul do país.