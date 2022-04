Ucrânia anuncia abertura de 7 corredores humanitários para evacuar civis de Mariupol

A vice-premiê ucraniana Iryna Vereshchuk confirmou, neste sábado (2), a abertura de sete corredores humanitários para evacuar civis da cidade de Mariupol. O resgate deve ser feito por transporte privado e por ônibus, em mais uma tentativa do governo ucraniano de retirar dezenas de pessoas da área portuária, que está bloqueada e é o principal alvo de tropas russas desde a invasão do país europeu.

A informação foi confirmada por Iryna em mensagem na sua conta Telegram, segundo o jornal "The Guardian". Também atua nessa tentativa de resgate de civis a Cruz Vermelha, que, nesta sexta-feira (1º), enviou grupos até uma das entradas da cidade depois da capital russa, Moscou, garantir que iria abrir um corredor de evacuação de civis na cidade. Mas os integrantes dos comboios da organização afirmaram não ter entrado na cidade por não terem recebido “garantias de segurança.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou em vídeo que mais de 3.700 pessoas foram salvas ao serem retiradas do cerco de Mariupol. Autoridades da nação ucraniana, em depoimento, teriam falado sobre um comboio 42 ônibus, escoltado pela Cruz Vermelha, que levou civis para a cidade de Zaporizhzhia.

A Turquia, por meio do ministro da Defesa Hulusi Akar, anunciou que o país está pronto para fornecer navios para a evacuação de civis e feridos da cidade sitiada. "Podemos fornecer navios, principalmente para a evacuação de civis e feridos, turcos e outros cidadãos de Mariupol. Nesse contexto continua a nossa coordenação com as autoridades da Rússia e da Ucrânia", afirmou Akar, conforme relatos da agência turca Anadolu.

Segundo o ministro turco, é necessário um cessar-fogo imediato e a operação segura dos corredores de evacuação. (ANSA).