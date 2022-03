26º dia de guerra: Ucrânia rejeita proposta da Rússia para rendição de Mariupol

A Ucrânia rejeitou a proposta da Rússia para entregar a cidade portuária de Mariupol, no sudeste do país, até esta segunda-feira, 21. O anúncio foi feito pela vice primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, neste domingo, 20. Rússia e Ucrânia estão em guerra há 26 dias.



"Não se pode falar em rendição, deposição de armas. Já informamos o lado russo sobre isso. Em vez de perder tempo com 8 páginas de cartas, basta abrir um corredor [humanitário]”, criticou a vice primeira-ministra, descartando a ideia de rendição.



Horas antes, o Ministério da Defesa Russo deu um ultimato à Ucrânia, afirmando que os ucranianos deveriam entregar a cidade de Mariupol nas primeiras horas desta segunda. As Forças russas informaram que os militares ucranianos deveriam abaixar as armas e deixar a cidade por meio de corredores humanitários.



Mariupol está sob ataque russo há várias semanas, com praticamente toda a cidade devastada pelos bombardeios.

