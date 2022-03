Mariupol: Mais de 40 pessoas foram enterradas em 'valas comuns' nesta quarta-feira (9)

Os constantes bombardeios registrados em várias cidades ucranianas têm impedido com que os que estão morrendo sejam enterrados de maneira adequada. Por conta disso, moradores estão enterrando as vítimas, parentes e amigos, nas chamadas ‘valas comuns’. Com informações do UOL.

O vice-prefeito de Mariupol, Sergiy Orlov, falou nesta quarta-feira (9), em um cenário de "genocídio". Segundo ele, já são 1.170 mortos e, somente nesta quarta, 47 pessoas foram enterradas em valas comuns.

A cidade do sul da Ucrânia enfrenta dias sem água, calor, energia, gás, com moradores bebendo neve e queimando lenha. “É medieval”, disse ele no Twitter.