Imagens de satélite mostram devastação em Mariupol

Imagens de satélite, divulgadas pela Maxar Technologies, empresa de tecnologia espacial com sede em Westminster, no Colorado (EUA), revelam a dimensão da destruição ocorrida em Mariupol, cidade localizada ao sul da Ucrânia, após a invasão russa. Com informações do UOL.

Nas imagens, é possível identificar, por exemplo, a devastação de casas e prédios na cidade de 460 mil habitantes. A empresa também captou fotos de mercearias e shopping centers destruídos na parte oeste da cidade.

