Rússia e Ucrânia trocam os primeiros prisioneiros de guerra

Rússia e Ucrânia trocaram os primeiros prisioneiros de guerra desde o início do conflito entre os dois países, há um mês. A confirmação da operação de troca foi feita por Kiev e Moscou nesta quinta-feira, 24. Foram trocados dez soldados que foram feitos reféns de cada lado da guerra.



No Facebook, a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk disse: "seguindo as ordens do presidente Volodimir Zelensky, a primeira troca de prisioneiros foi realizada".



A vice-primeira-ministra confirmou também que onze marinheiros civis russos que haviam sido resgatados de um navio que afundou no Mar Negro, perto de Odessa (cidade costeira ucraniana), foram enviados à Rússia em troca da libertação de 19 marinheiros civis ucranianos, capturados pelos russos.



Na Rússia, a promotora Tatiana Moskalkova confirmou a troca dos militares e a operação que libertou os marinheiros russos.



