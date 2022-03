Rússia atinge escola que abrigava 400 pessoas em Mariupol, afirma conselho municipal

Uma escola de artes que estava servindo de abrigo para cerca de 400 pessoas na cidade ucraniana de Mariupol foi bombardeada na manhã deste domingo (22) por forças russas, de acordo com o conselho municipal da cidade. O órgão informou que o prédio foi destruído e haveria pessoas sob os escombros, mas o número de vítimas ainda não foi confirmado. As informações são do G1 Mundo.

Entre as pessoas que se abrigavam no local estariam mulheres, crianças e idosos, segundo uma mensagem divulgada nos canais oficiais do conselho no Telegram. A mesma mensagem acusa os russos de crimes de guerra.

Na noite do último sábado (19), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o cerco a Mariupol "entraria para história pelos crimes de guerra cometidos". No mesmo dia, a Rússia admitiu ter usado, pela primeira vez, mísseis hipersônicos Kinzhal, com o objetivo de destruir um local de armazenamento de armas no oeste da Ucrânia. A ação contra o depósito foi confirmada por porta-voz do exército ucraniano ao jornal The New York Times, mas não o tipo de míssil usado.