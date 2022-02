Qual o tamanho do poder bélico da Rússia e Ucrânia

Ao longo de décadas, a Rússia tem investido bilhões de dólares no poderio militar do país. Com o ataque à Ucrânia, na quinta-feira (24), o país se mostrou muito mais organizado e estruturado. Hoje, a Rússia tem 850 mil soldados ativos, segundo o site do Global Firepower (Força Militar Mundial, tradução em português). É a segunda nação com maior investimentos em tropas, perde só para os Estados Unidos, com 1,3 milhão de soldados na corporação. O número é quatro vezes maior que o quantitativo da Ucrânia, com 200 mil ativos. O país é o 22º colocados, entre os 140 países.

Apesar do esforço da Ucrânia de tentar frear os ataques da Rússia, o comando russo é muito mais moderno, móvel e pronto para o atraques em várias frentes. Veja qual é o cenário bélico entre os dois países:

Qual o orçamento de defesa dos dois países?

Ucrânia: U$ 4,1 bilhões Rússia: US$ 45,3 bilhões

Qual o número de soldados ativos?

Ucrânia: 200 mil soldados Rússia: 850 mil soldados

Qual o número de aeronaves de combate?

Ucrânia: 69 Rússia: 772

Qual o número de helicópteros de combate?

Ucrânia: 34 Rússia: 544

Quantos tanques de guerra?

Ucrânia: 1.302 Rússia: 3.601

Quantos veículos blindados?

Ucrânia: 12.303 Rússia: 30.122

Quantos submarinos?

Ucrânia: 0 Rússia: 70

Quantos navios de patrulha?

Ucrânia: 13 Rússia: 59

