Em telefonema a ministro brasileiro, secretário Blinken, dos EUA, condena ataque da Rússia à Ucrania

O secretário de Estado, Antony J. Blinken, conversou hoje com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, a respeito do ataque premeditado, não provocado e injustificado da Rússia à Ucrânia. O secretário Blinken condenou veementemente o ataque da Rússia à Ucrânia e observou que as ações destrutivas da Rússia contrariam a Carta das Nações Unidas e têm sérias implicações sobre o futuro da paz e da segurança.

O secretário ressaltou que as ameaças à integridade territorial e à soberania da Ucrânia - um Estado-Membro da ONU - são inaceitáveis. O secretário enfatizou que o Brasil e os Estados Unidos, parceiros democráticos e membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm a responsabilidade de se unir para garantir a paz e a segurança em todo o mundo. O secretário e o ministro reiteraram o apelo do Brasil e dos Estados Unidos para a cessação imediata de todas as hostilidades.