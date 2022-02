EUA se preparam para ataques cibernéticos russos após invasão na Ucrânia

O impasse entre os Estados Unidos e a Rússia sobre o conflito na Ucrânia até agora se desenrolou principalmente nas frentes diplomáticas e econômicas. Mas agora, enquanto a Rússia invade a Ucrânia e os Estados Unidos impõem novas sanções à Rússia, há preocupações que podem mudar.

​O governo dos EUA está em alerta máximo para a possibilidade de o conflito se espalhar para o ciberespaço, onde a Rússia demonstrou capacidade de causar interrupções e danos significativos no passado.

Na terça-feira (23), um alto funcionário cibernético do FBI alertou empresas e governos locais dos EUA que deveriam estar vigilantes contra possíveis ataques de ransomware, poucos dias depois de várias agências dos EUA emitirem um aviso semelhante a executivos de grandes bancos dos EUA, segundo pessoas com conhecimento de ambas as reuniões. Há várias maneiras pelas quais os hackers russos podem atrapalhar os negócios dos EUA e os americanos em geral.