‘Esta noite será difícil’, diz presidente da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um alerta ao seu país na noite de sexta-feira (25). “Esta noite será muito difícil, e o inimigo usará todas as forças disponíveis para quebrar a resistência dos ucranianos”, adiantou Zelensky.

“Temos que nos manter firmes”, aconselhou o chefe de Estado, acrescentando que “o destino da Ucrânia está sendo decidido agora”.

Como parte de sua mensagem de fim de noite, Zelensky disse aos ucranianos: “Foi um dia difícil, mas corajoso. Estamos lutando pelo nosso país em todas as linhas de frente: no Sul, Leste, Norte, em muitas cidades do nosso belo país.”

Zelensky continuou dizendo que a Ucrânia está “também lutando na linha de frente diplomática”. “É mais fácil contar quem dentre os líderes mundiais eu ainda não falei”, disse ele.