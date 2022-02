Brasil vota a favor, mas Rússia veta resolução da ONU contra invasão na Ucrânia

O Brasil votou a favor da resolução do Conselho de Segurança da ONU que condena o ataque da Rússia ao território da Ucrânia, na reunião do colegiado nesta sexta-feira (25), em Nova York (EUA). Foram 11 votos favoráveis, 1 contrário - da Rússia - e três abstenções - China, Índia e Emirados Árabes Unidos. Como a Rússia, por ser um dos cinco países com assento permanente no Conselho, tem poder de veto, a resolução não foi aprovada. Com informações do site O Tempo.

Em um discurso moderado, o representante do Brasil no Conselho de Segurança, o embaixador Ronaldo Costa Filho, condenou a invasão das tropas russas à Ucrânia.

"Devemos buscar espaço para o diálogo enquanto garantimos que a invasão de um território soberano seja inaceitável. Estamos preocupados com a decisão da Rússia de começar com operações militares em solo ucraniano e ameaçar a vida da população. Mantemos que ameaças não vão levar a um acordo final. A ação militar vai minar a fé na lei internacional e colocar a vida de milhões sob ameaça”, disse.

Na mesma fala, Costa Filho pediu o “total fim da hostilidades e a retomada das negociações diplomáticas. Precisamos de negociações para solucionar a crise. O equilíbrio na Europa não dá à Rússia o direito de ameaçar a soberania da Ucrânia ou de qualquer outro país.”

A resolução foi elaborada pelos Estados Unidos e pela Albânia e além de condenar a guerra iniciada pela Rússia, defende fortes sanções econômicas contra o país liderado por Vladimir Putin. Também pede que a Rússia retire imediatamente as tropas do território ucraniano e que seja facilitado o acesso à ajuda humanitária por parte da população local.

No discurso de abertura da reunião desta sexta-feira (25), a representante dos Estados Unidos classificou o conflito como uma “guerra injustificada, não-provocada”.

“É uma guerra escolhida, a Rússia escolheu invadir o seu vizinho e infligir sofrimento ao povo ucraniano e ao seu próprio povo. Violar a soberania da Ucrânia, a lei internacional e a carta das Nações Unidas”, disse.

“Em coordenação com nossos aliados e parceiros, estamos impondo severas medidas com custos econômicos, impacto imediato, controle de exportações. Vai impedir o acesso da Rússia à tecnologia e minar a ambição estratégica de influenciar o palco do mundo”, complementou.

Bolsonaro segue hesitando

Desde o início da invasão à Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou oficialmente sobre o conflito. Ele tem sido cobrado por militares e diplomatas brasileiros a condenar a ação feita pelo governo russo, mas tem se mantido em silêncio. Já o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota pedindo uma solução pacífica e diplomática para a questão.

Na semana passada, dias antes de Vladimir Putin ordenar o ataque à Ucrânia, Jair Bolsonaro visitou o presidente russo e se disse “solidário” a Putin. A afirmação teve repercussão negativa no Ocidente e chegou a ser criticada pela Casa Branca.